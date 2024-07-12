Три человека стали жертвами ДТП на трассе в Татарстане

ДТП со смертельным исходом произошло накануне на трассе из Казани в Оренбург в Альметьевском районе Татарстана. Об этом сообщил сайт inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Утром в районе 4:30 автомобиль марки Kia Rio выехал на встречную полосу движения и столкнулся с фурой Iveco. Сразу после ДТП машина съехала в кювет и врезалась в дерево.

В происшествии погибли водитель и двое пассажиров легковушки. Сейчас правоохранители проводят расследование.

ЕС заставил Apple открыться чужим кошелькам. Вернется ли Apple Pay в Россию?

Падение самолета в Коломне. Текстовая трансляция

Большой обман маленького российского кино

«На всякий случай». Введение запрета на экспорт бензина назвали перестраховкой

Семейная ипотека. Кто сможет получить ее по новым условиям

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте