Три человека стали жертвами аварии в Нижегородской области

ДТП со смертельным исходом произошло накануне в Лысковском районе Нижегородской области. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

На 481-м километре федеральной трассы М‑7 водитель за рулем грузовика в какой-то момент потерял управление, в результате чего транспортное средство занесло на встречную полосу. Там машина столкнулась с LADA и «Газелью».

В аварии погибли три человека, находившиеся в легковушке. Еще одного человека с травмами доставили в больницу. В региональном ГУ МЧС сообщили, что погибших было четверо.