Три человека пострадали в пожаре в Колпинском районе Санкт-Петербурга

В Колпинском районе Санкт-Петербурга ночью 10 апреля произошел пожар в доме № 25 на улице Братьев Радченко. Об этом написала Neva.Today со ссылкой пресс-службу ГУ МЧС РФ по городу.

Огонь охватил 26 квадратных метров двухкомнатной квартиры.

Сообщение о возгорании поступило в спасательную службу около половины первого ночи. Через полчаса пожар был потушен силами 15 спасателей с использованием трех единиц техники.

Три человека, пострадавшие в происшествии, были госпитализированы.