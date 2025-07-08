Три человека пострадали в пожаре в Челябинской области

В Златоусте (Челябинская область) произошел пожар в квартире многоквартирного дома, расположенного на улице 1-й Квартал. Пожарные расчеты успешно провели операцию по эвакуации жильцов, написал Ura.ru .

Сообщается, что возгорание охватило площадь около 20 квадратных метров. Персоналу противопожарной службы удалось вовремя вывести из опасной зоны пятерых человек, среди которых были двое несовершеннолетних. Использование специального снаряжения позволило избежать тяжелых последствий для здоровья граждан.

В результате происшествия пострадали три человека. Все пострадавшие были оставлены в медицинское учреждение.

В тушении огня участвовали 21 сотрудник специализированных служб и шесть единиц специализированной техники.