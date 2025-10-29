Три человека пострадали в перевернувшейся легковушке в Пензе

На улице Чаадаева в Пензе произошла авария с участием автомобиля Lada Granta. Не обошлось без пострадавших, сообщила « Пенза-Пресс ».

По предварительным данным, 18-летний водитель не справился с управлением, и машина вылетела в кювет, где перевернулась.

В результате ДТП травмы получили три человека. Одному из них — несовершеннолетнему пассажиру — потребовалась госпитализация. Его извлекли из салона с помощью гидравлического оборудования. Проводится проверка.