Пять автомобилей стали участниками ДТП на улице Тимофея Кармацкого в Тюмени. В результате дорожной аварии три человека получили травмы., сообщили сайту URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

По предварительной информации полицейских, все началось с того, что автомобиль ВАЗ-2109 выезжал с прилегающей территории и не уступил дорогу машине BMB. От удара иномарку отбросило в столб, после чего она оказалась на встречной полосе, где произошло новое столкновение — уже с автомобилем HAVAL. После этого BMB отлетел на две припаркованные машины.

Самые серьезные травмы получила 53-летняя женщина, находившаяся за рулем HAVAL, — ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Также с ранениями в больницу gjgfkb 25-летний водитель BMB и его пассажир. Виновник аварии не получил никаких повреждений.