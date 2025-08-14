Три человека пострадали в массовой аварии на «трассе смерти» в ХМАО

Массовая авария произошла на так называемой трассе смерти, объединяющей Тюмень и Ханты-Мансийск. Об этом сообщил сайт Muksun.fm со ссылкой на Госавтоинспекцию ХМАО.
Происшествие случилось на 694-м километре дороги. Согласно данным ведомства, водитель Nissan Qashqai неожиданно выехал на встречную полосу, что привело к столкновению с грузовиком Mercedes-Benz и следующим за ним автомобилем Toyota Avensis.
Три пассажира первой иномарки получили травмы. Правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП.
