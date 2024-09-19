Три человека пострадали в ДТП в Удмуртии
В Удмуртии накануне произошла авария, в которой пострадали три человека. Об этом сообщил сайт izhlife.ru со ссылкой на ГИБДД региона.
ДТП произошло на трассыеУва — Селты. По предварительным данным, 18-летний моодой человек за рулем Lada Granta выехал на «встречку» и врезался «ВАЗ-2101», водителем которого был 67-летний мужчина.
В результате аварии пострадал пенсионер из «копейки» и две пассажирки из Lada. Всех троих доставили в больницу.
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