Три человека пострадали в ДТП в Удмуртии

В Удмуртии накануне произошла авария, в которой пострадали три человека. Об этом сообщил сайт izhlife.ru со ссылкой на ГИБДД региона.

ДТП произошло на трассыеУва — Селты. По предварительным данным, 18-летний моодой человек за рулем Lada Granta выехал на «встречку» и врезался «ВАЗ-2101», водителем которого был 67-летний мужчина.



В результате аварии пострадал пенсионер из «копейки» и две пассажирки из Lada. Всех троих доставили в больницу.