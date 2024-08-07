Три человека пострадали в ДТП в Удмуртии

Два легковых автомобиля столкнулись на улице Азина в Воткинске. В результате аварии пострадали три человека, сообщил сайт Izhlife со ссылкой на первый отдел УГИБДД по Удмуртии.

По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля Kia Rio в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в легковушку Geely Coolray.

Отмечается, что различные травмы в аварии получили оба водителя и 31-летняя пассажирка Geely.

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