Три человека пострадали в ДТП в Удмуртии

Два легковых автомобиля столкнулись на улице Азина в Воткинске. В результате аварии пострадали три человека, сообщил сайт Izhlife со ссылкой на первый отдел УГИБДД по Удмуртии.

По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля Kia Rio в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в легковушку Geely Coolray.

Отмечается, что различные травмы в аварии получили оба водителя и 31-летняя пассажирка Geely.