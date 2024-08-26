Три человека пострадали в ДТП в Кировском районе Петербурга

ДТП с тремя пострадавшими произошло накануне на пересечении проспектов Ветеранов и Маршала Жукова в Кировском районе Петербурга. Об этом рассказал Piter.TV .

Водитель автомобиля Kia во время поворота налево совершил резкое движение, из-за чего девушка за рулем Opel, следовавшая за ним, не успела отреагировать и врезалась в островок безопасности.

В результате случившегося пострадали три девушки из Opel: у одной диагностировали перелом руки, у другой — сотрясение мозга, у третьей — подозрение на перелом позвоночника. Сообщается, что водитель Kia покинул место происшествия.