Три человека пострадали в ДТП в Кировском районе Петербурга

ДТП с тремя пострадавшими произошло накануне на пересечении проспектов Ветеранов и Маршала Жукова в Кировском районе Петербурга. Об этом рассказал Piter.TV.

Водитель автомобиля Kia во время поворота налево совершил резкое движение, из-за чего девушка за рулем Opel, следовавшая за ним, не успела отреагировать и врезалась в островок безопасности.

В результате случившегося пострадали три девушки из Opel: у одной диагностировали перелом руки, у другой — сотрясение мозга, у третьей — подозрение на перелом позвоночника. Сообщается, что водитель Kia покинул место происшествия.

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