Три человека пострадали в ДТП с участием автобуса и трамвая в Краснодаре

ДТП с участием междугороднего автобуса и трамвая № 7 произошло накануне на пересечении улиц Янковского и Горького в Краснодаре. Об этом сообщила «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.

Междугородный автобус Volvo не уступил дорогу трамваю и врезался в него, после чего вагон сошел с рельсов. В результате столкновения пострадали водитель и два пассажира городского транспорта.

Сообщается, что оба транспортных средства получили сильные повреждения.