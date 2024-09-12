Три человека пострадали в ДТП с участием автобуса и трамвая в Краснодаре

ДТП с участием междугороднего автобуса и трамвая № 7 произошло накануне на пересечении улиц Янковского и Горького в Краснодаре. Об этом сообщила «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.
Междугородный автобус Volvo не уступил дорогу трамваю и врезался в него, после чего вагон сошел с рельсов. В результате столкновения пострадали водитель и два пассажира городского транспорта.
Сообщается, что оба транспортных средства получили сильные повреждения.
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