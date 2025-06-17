Три человека пострадали в ДТП с мотоциклами в Приморье

В Приморском крае за минувшие сутки произошло два дорожно-транспортных происшествия с участием мотоциклистов. Не обошлось без пострадавших. Об этом сообщил « Восток-Медиа » со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Так, в Дальнегорске 20-летний байкер, двигаясь по тротуару, наехал на 34-летнего пешехода. Мужчина получил ушибы и ссадины, но от госпитализации отказался.

В деревне Соловей Ключ Надеждинского района 24-летний мотоциклист на неосвещенном участке грунтовой дороги сбил 57-летнего гражданина, который переходил дорогу в темноте. Оба получили травмы и были доставлены в больницу.