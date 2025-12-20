Три человека пострадали в ДТП с минивэном под Самарой

Правоохранители разбираются в обстоятельствах аварии, которая произошла в Самарской области. Подробности сообщила sovainfo.ru со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону.

Согласно данным ведомства, на 31-м километре трассы Урал — Исаклы — Шентала 35-летний водитель автомобиля Kia Carnival не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение. После удара минивэн столкнулся с автомобилем Datsun on-DO.

Травмы получили три человека, в том числе оба автомобилиста. Пострадавшим потребовалась госпитализация.