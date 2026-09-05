Три человека пострадали в ДТП с четырьмя машинами под Арзамасом

Женщина и двое подростков пострадали при столкновении четырех автомобилей на трассе Нижний Новгород — Саратов под Арзамасом. Их доставили в травмпункт, сообщает НИА «Нижний Новгород» .

Авария произошла вечером 4 сентября на девятом километре трассы Нижний Новгород — Саратов. Около 20:30 36-летний водитель Nissan Almera выехал на встречную полосу.

После этого Nissan столкнулся с Audi A6, Volkswagen Polo и Hyundai Solaris. В ДТП пострадали пассажиры Hyundai Solaris: 31-летняя женщина, а также дети 14 и 15 лет.

Пострадавших доставили в травмпункт ближайшей больницы. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии.