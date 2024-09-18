Три человека пострадали в ДТП с автобусом в Нижнем Новгороде

Пассажирский автобус столкнулся с грузовым автомобилем в районе дома № 38 по проспекту Ленина в Нижнем Новгороде. В результате аварии пострадали три человека, в том числе двое детей, сообщила «Нижегородская правда» со ссылкой на УГИБДД России по региону.

По предварительным данным, водитель за рулем автобуса «ПАЗ» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в грузовую фуру.

Отмечается, что различные травмы в аварии получили три пассажира автобуса, их доставили в больницу.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте