Три человека пострадали в ДТП с автобусом и бензовозом под Всеволожском

Бензовоз и рейсовый автобус стали участниками дорожной аварии во Всеволожском районе Ленинградской области. ДТП случилось днем 2 февраля на Березовой аллее в деревне Бор, сообщили сайту Piter.TV представители регионального ГУ МВД России.
По данным ведомства, 54-летний водитель автомобиля ГАЗ выбрал скорость без учета дорожных и метеорологических условий, в результате чего потерял управление и выехал на встречную полосу. Там бензовоз врезался в маршрутный автобус, которым управлял 41-летний мужчина.
Врачи госпитализировали шофера ГАЗа с травмой грудной клетки, а также двух пассажирок общественного транспорта в возрасте 58 и 84-х лет.
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