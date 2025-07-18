Три человека пострадали в ДТП на трассе Ижевск — Сарапул

Два автомобиля стали участниками серьезного дорожно-транспортного происшествия. Авария произошла в четверг, 17 июля, на 24-м километре автодороги Ижевск — Сарапул в Завьяловском районе. Об этом сообщил сайт izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Удмуртии.

По предварительной информации полиции, 51-летний водитель автомобиля Hyundai выполнял разворот с обочины в неположенном месте и не убедился в безопасности маневра. В результате он столкнулся с попутной иномаркой Volkswagen, которой управлял 63-летний мужчина.

В результате ДТП пострадали оба водителя и 40-летняя пассажирка Hyundai. Все трое были срочно доставлены в больницу.

Предварительно установлено, что у водителя Hyundai имелись признаки алкогольного опьянения. Ему предстоит пройти медицинское освидетельствование, по результатам которого будет принято процессуальное решение. Сотрудники ведомства проводят проверку по факту случившегося.