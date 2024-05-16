Три человека пострадали в аварии на трассе в Удмуртии | 360°

Происшествия 16 мая 2024, 15:27 Три человека пострадали в аварии на трассе в Удмуртии

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На трассе Ижевск — Сарапул минувшей ночью произошла авария, в которой пострадали три человека. Об этом сообщил сайт izhlife.ru со ссылкой на УГИБДД по Удмуртии.

По предварительным данным, 23-летний парень за рулем Lada не выдержал дистанцию и врезался в Hyundai. Обе машины вылетели в кювет. В результате ДПТ пострадали три человека из иномарки.

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Отмечается, что молодой человек за рулем Lada не имел прав, кроме того, предположительно, был пьян.

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