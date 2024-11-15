Три человека пострадали в аварии на кольцевой дороге в Екатеринбурге
Утром в пятницу, 15 ноября, на ЕКАДе произошла авария, с которой пострадали три человека. Об этом сообщил tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Екатеринбурга.
По предварительным данным, мужчина за рулем Toyota отвлекся во время движения и врезался в остановившийся для отдыха грузовик.
В результате аварии пострадали три человека, водитель и двое пассажиров иномарки, их госпитализировали.
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