Три человека пострадали в аварии на кольцевой дороге в Екатеринбурге

Утром в пятницу, 15 ноября, на ЕКАДе произошла авария, с которой пострадали три человека. Об этом сообщил tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Екатеринбурга.

По предварительным данным, мужчина за рулем Toyota отвлекся во время движения и врезался в остановившийся для отдыха грузовик.

В результате аварии пострадали три человека, водитель и двое пассажиров иномарки, их госпитализировали.