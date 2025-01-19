Три человека пострадали при столкновении внедорожников в Нижегородской области

Дорожная авария с пострадавшими произошла в поселке Решетиха Нижегородской области. Подробности сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.
Согласно предварительной информации, в вечернее время 56-летняя женщина на машине Niva не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения. Там она столкнулась с Lada, за рулем которой находился 51-летний мужчина.
Травмы получили оба водителя. Кроме того, медицинская помощь потребовалась пассажиру одного из внедорожников.
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