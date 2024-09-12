Три человека пострадали при столкновении легковушек в центре Пензы

Дорожная авария с пострадавшими произошла на улице Кирова в Пензе. Об этом сообщила «Пенза-пресс» со ссылкой на отделение региональной ГИБДД.

По данным ведомства, в центре города столкнулись «ВАЗ-2105» под управлением 26-летнего мужчины и Lada Kalina.

Госпитализация потребовалась водителю «пятерки» и его пассажиру 24 лет. Травмы также получила 20-летняя девушка, находившаяся в салоне второй машины. Проводится проверка.

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