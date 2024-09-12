Три человека пострадали при столкновении легковушек в центре Пензы
Дорожная авария с пострадавшими произошла на улице Кирова в Пензе. Об этом сообщила «Пенза-пресс» со ссылкой на отделение региональной ГИБДД.
По данным ведомства, в центре города столкнулись «ВАЗ-2105» под управлением 26-летнего мужчины и Lada Kalina.
Госпитализация потребовалась водителю «пятерки» и его пассажиру 24 лет. Травмы также получила 20-летняя девушка, находившаяся в салоне второй машины. Проводится проверка.
Тренировка по устранению аварий на теплосетях прошла в Жуковском
ПВО сбила четыре авиабомбы и два дрона в курском приграничье
Для позиций президентской Нацгвардии Украины устроили ад
Акция по раздельному сбору отходов пройдет в Долгопрудном 15 сентября
Строительные материалы и генераторы отправили из Жуковского в зону СВО
Главного санитарного врача Татарстана заподозрили в мошенничестве с госконтрактами
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте