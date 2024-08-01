Три человека пострадали при столкновении грузовика с «буханкой» в Свердловской области

Авария с участием грузовика и «буханки» произошла на дороге Шипичное — Полуночное в Свердловской области. Не обошлось без пострадавших, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по региону.

Согласно предварительным данным, водитель грузовой машины Volvo отвлекся от управления и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с УАЗом.

Автомобилист, находившийся за рулем фургона, а также два его пассажира получили травмы. Среди тех, кому потребовалась медицинская помощь, оказался 13-летний школьник. Организована проверка.