Три человека пострадали при столкновении грузовика с «буханкой» в Свердловской области
Авария с участием грузовика и «буханки» произошла на дороге Шипичное — Полуночное в Свердловской области. Не обошлось без пострадавших, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по региону.
Согласно предварительным данным, водитель грузовой машины Volvo отвлекся от управления и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с УАЗом.
Автомобилист, находившийся за рулем фургона, а также два его пассажира получили травмы. Среди тех, кому потребовалась медицинская помощь, оказался 13-летний школьник. Организована проверка.
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