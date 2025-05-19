Три человека пострадали при пожаре в квартире на улице Одесской в Тюмени

Огонь охватил одну из квартир пятиэтажного дома в Тюмени. Происшествие случилось вечером 18 мая на Одесской улице. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МЧС России.

По информации ведомства, из опасной зоны эвакуировали 25 жильцов, пожарные спасли трех детей и двух взрослых. В результате возгорания пострадали три человека.

Площадь открытого горения составила 15 квадратных метров. В ликвидации пламени принимали участие 48 человек личного состава МЧС и 15 единиц техники. Причины и обстоятельства происшествия предстоит установить экспертам.