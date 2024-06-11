Три человека пострадали при обрушении строительных лесов на ВДНХ в Москве

Источник 360.ru: строительные леса обрушились в парке на ВДНХ

Фото: РИА «Новости»

На стройке на проспекте Мира обрушились строительные леса. Рабочие упали с высоты семь-восемь метров в парке на ВДНХ возле фонтана «Дружба народов». Три человека пострадали, сообщил источник 360.ru.

ЧП произошло при монтаже сценических конструкций. Информация в экстренные службы поступила в 07:11 11 июня. На место оперативно прибыли машины «скорой».

По предварительным данным, причиной происшествия стало нарушение техники безопасности.

В апреле на севере Москвы строитель упал с пятого этажа строящего здания на Ленинградском проспекте. Его коллеги транспортировали пострадавшего в вагончик и попросили прохожих вызвать скорую помощь. Мужчина не выжил.

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