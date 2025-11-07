Три человека попали в больницу после столкновения легковушки с деревом в Ставрополе

В Ставрополе случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого три человека пострадали. Об этом сообщил MK.RU со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, 20-летний водитель автомобиля LADA Granta не справился с управлением, наехал на бордюр, а затем врезался в дерево.

В результате автомобилист, который уже 16 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, получил травмы. Госпитализация также потребовалась его пассажирам 17 и 20 лет. Проводится проверка.