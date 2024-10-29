Три человека попали в больницу после ДТП в поселке Новоселье в Ленобласти

Две иномарки стали участниками ДТП на территории поселка Новоселье в Ленинградской области. Детали аварии сообщает «Петроград » со ссылкой на региональную полицию.

По опубликованной информации, 40-летний мужчина за рулем автомобиля Changan выехал на встречную полосу возле одного из домов на Красносельском шоссе. В результате произошло столкновение с машиной Mercedes под управлением 37-летнего местного жителя.

От сильного удара последнюю иномарку отбросило на тротуар, по которому шла 34-летняя женщина. Ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

В больницу также попал предполагаемый виновник аварии и его 44-летняя пассажирка. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.