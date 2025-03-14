Три человека попали в больницу после ДТП с грузовиком в Ростовской области

Три человека получили травмы в ДТП в Неклиновском районе Ростовской области. Об этом сообщила RostovGazeta.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Согласно данным ведомства, 63-летний водитель Kia Sportage пересек сплошную и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с грузовиком, который поворачивал налево.

Легковушку отбросило в кювет, после чего та перевернулась. Пострадавшим потребовалась госпитализация.