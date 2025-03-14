Три человека попали в больницу после ДТП с грузовиком в Ростовской области
Три человека получили травмы в ДТП в Неклиновском районе Ростовской области. Об этом сообщила RostovGazeta.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.
Согласно данным ведомства, 63-летний водитель Kia Sportage пересек сплошную и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с грузовиком, который поворачивал налево.
Легковушку отбросило в кювет, после чего та перевернулась. Пострадавшим потребовалась госпитализация.
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