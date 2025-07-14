Три человека попали в больницу после ДТП на трассе в Удмуртии

Три человека получили травмы различной степени тяжести в ДТП на территории Малопургинского района Удмуртии. Авария случилась в воскресенье, 13 июля, на участке автомобильной трассы недалеко от села Ильинское. Об этом сообщил сайт izhlife.ru со ссылкой на представителей Пожарно-спасательной части № 37.

По данным специалистов, в 15:37 произошло столкновение между легковушкой и грузовой машиной. В результате пострадали три человека. Их доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства и причины случившегося. Проводится проверка.