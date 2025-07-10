Три человека получили травмы в ДТП с автобусом в Тюмени

В Тюмени на улице Ямской произошло дорожно-транспортное происшествие с участием городского автобуса и легкового автомобиля. Как сообщило Ura.ru региональное управление ГИБДД, три пассажира автобуса пострадали из-за резкого торможения.

«Предварительно установлено, что водитель автобуса, мужчина 50 лет, резко затормозил, чтобы предотвратить столкновение с легковым автомобилем, который выезжал с парковки на проезжую часть. В результате три пассажира получили травмы», — рассказали в ведомстве.

Среди пострадавших — женщины 55 и 52 лет, а также 12-летний школьник. Подросток находился в салоне вместе с матерью и упал при резком торможении, получив травмы различной степени тяжести. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.

Сейчас сотрудники ГИБДД уточняют все обстоятельства случившегося.