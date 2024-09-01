Три человека погибли в зажатой грузовиками на Кубани иномарке

МВД: Mercedes зажало между грузовиками в Армавире, трое человек погибли

Три человека стали жертвами ДТП на трассе «Кавказ» в Армавире. Автомобиль Mercedes зажало между грузовиками, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

По данным ведомства, ДТП произошло около 14:40. Водитель грузового «Камаза» допустил заднее столкновение с тремя автомобилями, стоявших перед светофором.

«В результате ДТП легковой Mercedes оказался зажатым между двумя грузовиками „Камаз“, погибли водитель и два пассажира иномарки», — указали в сообщении.

Также травмы получил водитель грузовика.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении лицом, управляющим автомобилем, ПДД, что повлекло по неосторожности смерть трех лиц.

Ранее рейсовый автобус столкнулся с грузовиком в Новой Москве. В ДТП погиб один человек. Медики госпитализировали пять пострадавших. 360.ru показал видео с места аварии.