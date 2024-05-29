Три человека погибли в результате аварии под Самарой
Смертельное ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля произошло накануне в Волжском районе Самарской области. Об этом написала «Свободная пресса», ссылаясь на региональное управление МВД России.
Автомобиль ВАЗ-2109 и мотоцикл Suzuki столкнулись на трассе Волжский — Курумоч — Урал. На месте аварии погибли три человека.
Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Возраст погибших не сообщается.
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