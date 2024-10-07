Три человека погибли в пожаре после ДТП в Челябинской области

В Верхнеуральском районе произошла авария, в которой погибли три человека. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на ГУ МЧС по Челябинской области.

На трассе столкнулись два легковых авто, и одно из них после аварии загорелось. Три человека погибли на месте, еще троих — доставили в больницу. Их смогли вытащить из поврежденной машины только при помощи спасателей. Проводится проверка.