Три человека погибли в пожаре после ДТП в Челябинской области

В Верхнеуральском районе произошла авария, в которой погибли три человека. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на ГУ МЧС по Челябинской области.
На трассе столкнулись два легковых авто, и одно из них после аварии загорелось. Три человека погибли на месте, еще троих — доставили в больницу. Их смогли вытащить из поврежденной машины только при помощи спасателей. Проводится проверка.
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