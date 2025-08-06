Три человека погибли в ДТП в Кингисеппском районе Ленобласти

В Кингисеппском районе Ленинградской области произошло серьезное ДТП: легковой автомобиль на высокой скорости столкнулся с фурой, остановившейся для ремонта. По данным МВД, в результате аварии погибли трое человек, написала Neva.Today .

Во вторник, 5 августа, в 15:50 на трассе «Нарва» произошло столкновение: легковой автомобиль Kia Optima врезался в грузовик Shaсman, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В момент ДТП 27-летний водитель грузовика менял колесо, выставив знак аварийной остановки.

По предварительной информации, трое человек, находившихся в легковом автомобиле, погибли на месте. Еще двое пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Сейчас полиция проводит проверку по факту случившегося. Личности погибших и пострадавших устанавливаются.