Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом на Алтае

МЧС: граждане Монголии погибли и пострадали в ДТП с микроавтобусом на Алтае

Фото: Пресс-служба МЧС

Три человека погибли, пятеро пострадали в ДТП с микроавтобусом в Горном Алтае. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по республике Алтай.

Авария произошла в Кош-Агачском районе. На 853 километре трассы «Чуйский тракт» микроавтобус съехал с дороги и опрокинулся. Огнеборцы на месте происшествия проводят аварийно-спасательные работы.

«По предварительной информации пять человек травмировано, из них один ребенок, погибло три человека (граждане Монголии)», — указали в МЧС.

Ранее серьезное ДТП произошло в Приморье. Иномарка, за рулем которой был мужчина без прав, вылетела в кювет. Пострадали пять человек, один из них попал в реанимацию. Началась доследственная проверка.

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