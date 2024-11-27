Три человека погибли в ДТП с легковушками в Новосибирске

Смертельное ДТП с участием легковых автомобилей произошло накануне на Октябрьском мосту в Новосибирске. Об этом «ФедералПресс» рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.

Водитель Toyota Windom в какой-то момент потерял управление транспортом, в результате чего машину выбросило на встречную полосу, где в этот момент ехал автомобиль Toyota Verso.

В результате аварии погибли три человека. Сейчас правоохранители устанавливают возраст и личности погибших.