Три человека погибли в ДТП с фурой в Башкирии

Авария, в результате которой погибли три человека, произошла накануне в Башкирии. Об этом сообщил сайт mkset.ru со ссылкой на главу региональной Госавтоинспекции Владимира Севастьянова.

Как рассказал полицейский, автомобиль Renault Logan, в котором находились три человека, не уступил проезд грузовой машине, которая двигалась по главной дороге.

Легковушкой управлял 20-летний молодой человек без водительских прав. Пассажирами авто были его девушка и ее подруга. Все трое погибли на месте аварии.

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