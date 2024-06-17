Три человека погибли в ДТП с фурой в Башкирии
Авария, в результате которой погибли три человека, произошла накануне в Башкирии. Об этом сообщил сайт mkset.ru со ссылкой на главу региональной Госавтоинспекции Владимира Севастьянова.
Как рассказал полицейский, автомобиль Renault Logan, в котором находились три человека, не уступил проезд грузовой машине, которая двигалась по главной дороге.
Легковушкой управлял 20-летний молодой человек без водительских прав. Пассажирами авто были его девушка и ее подруга. Все трое погибли на месте аварии.
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