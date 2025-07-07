Три человека погибли в аварии в Башкирии

На трассе Уфа — Оренбург случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни трех человек. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.
По предварительным данным, инцидент произошел на 135-м километре трассы на регулируемом перекрестке. Там столкнулись автомобили Kia Optima и Lada Largus. В результате удара Kia вылетела в кювет и перевернулась.
Жертвами аварии стали водитель Kia и две пассажирки Lada. Кроме того, еще два человека получили травмы. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции активно работают над выяснением всех деталей случившегося.
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