Три человека погибли при столкновении легковушки и грузовика в Петербурге

Смертельная авария произошла ночью на проспекте Большевиков в Санкт-Петербурге. Подробности сообщила « Мойка78 » со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу.

Согласно данным ведомства, 54-летний водитель Hyundai Solaris не справился с управлением и протаранил припаркованный грузовик.

В результате ДТП смертельные травмы получили сам автомобилист и два пассажира легковушки. Еще одной женщине потребовалась госпитализация, добавил «ФедералПресс».