Три человека погибли при столкновении легковушки и грузовика в Петербурге
Смертельная авария произошла ночью на проспекте Большевиков в Санкт-Петербурге. Подробности сообщила «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу.
Согласно данным ведомства, 54-летний водитель Hyundai Solaris не справился с управлением и протаранил припаркованный грузовик.
В результате ДТП смертельные травмы получили сам автомобилист и два пассажира легковушки. Еще одной женщине потребовалась госпитализация, добавил «ФедералПресс».
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