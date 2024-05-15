Три человека погибли при пожаре в квартире в Новоуральске | 360°

Происшествия 15 мая 2024, 16:39 Три человека погибли при пожаре в квартире в Новоуральске

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Возгорание произошло в многоквартирном доме в Новоуральске Свердловской области. В результате пожара погибли три человека, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР.

По предварительным данным, пламя охватило квартиру в доме по улице Фурманова, возгорание могло произойти из-за неосторожности при курении. На месте пожара спасатели обнаружили тела трех человек, еще одного пострадавшего доставили в больницу.

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Отмечается, что по факту произошедшего возбудили уголовное дело.