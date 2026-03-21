Три человека погибли на водоемах Ленобласти за сутки

За сутки на водных объектах Ленинградской области произошло три трагических случая, в результате которых погибли три человека. Об этом сообщил «Вечерний Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

К ликвидации последствий привлекались 25 членов личного состава и 12 единиц техники. В результате один человек был спасен.

Происшествия случились на озере Балахановское в Приозерском районе и на озере Облуцкое в Киришском районе. Еще одно ЧП зафиксировали на озере Авдетовское.