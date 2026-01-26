Три бытовки сгорели в пожаре на улице Ивана Куликова в Петербурге

Утром 26 января в Красносельском районе Петербурга произошло возгорание. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу, сигнал о пожаре поступил в 05:34 по адресу улица Ивана Куликова, д. 21. Об этом написал Piter.TV .

Огонь охватил три из четырнадцати расположенных рядом бытовок размером 2,5 х 6 метров. Общая площадь горения составила 32 квадратных метра. Пожарные справились с возгоранием за час — в 06:24 пламя было потушено.

На месте работали три единицы специальной техники и пятнадцать сотрудников МЧС. К счастью, пострадавших нет.