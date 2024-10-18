Тренера из Ставрополья приговорили к тюремному сроку после гибели детей в ДТП под Пятигорском

В Ставропольском крае вынесли приговор тренеру спортивной школы, которая была вместе с велосипедистами во время их гибели под Пятигорском. Об этом сообщил сайт newstracker.ru со ссылкой на местную прокуратуру.
Педагога обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и приговорили к шести годам колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.
Еще в августе 2023 года тренер вместе с колонной подростков-велосипедистов ехала по трассе. Водитель грузовика, следовавший рядом, не выдержал дистанцию и врезался в них. В ДТП погибли трое детей.
Автомобилист получил 6,5 года заключения в колонии-поселении.
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