Тренер тайских «пещерных мальчиков» застрял на крыше дома

The Guardian: тренер в Таиланде освободился из пещеры, но застрял на крыше дома

Футбольный тренер Эккапол Чантавонг, который в 2018 году застрял с воспитанникам в пещере, вновь оказался в эпицентре стихийного бедствия. Проливные дожди затопили его район, и мужчине пришлось провести вечер на крыше дома, сообщила газета The Guardian .

Город Мае Сай на севере Таиланда пострадал от последствий тайфуна «Яги», который принес сильные дожди и наводнения. В зоне ЧС оказался дом Чантавонга. Ему вместе с девушкой и ее тетей пришлось подняться на крышу и переждать там вечер, пока вода не сошла до первого этажа.

«Я был напуган, но сказал себе, что должен сохранять спокойствие. Подождите и оцените ситуацию», — рассказал мужчина.

Когда вода спала, Чантавонг смог спуститься и осмотреться. Однако покинуть дом компании не удалось — сохранялось слишком сильное течение.

Справиться с волнением ему помог прошлый опыт. В 2018 году Чантавонг вместе со своими 12 воспитанниками из детской футбольной команды «Дикие кабаны» провели три недели под землей. Сильное наводнение заперло их в пещерном комплексе Тхам Луанг, сообщили «Известия». Эта история прогремела на весь мир, а выживших детей прозвали «пещерными мальчиками».