Трехлетняя девочка пострадала в ДТП в Удмуртии

Под Ижевском произошло ДТП, в котором пострадал трехлетний ребенок. Об этом сообщил udm-info.ru со ссылкой на 1 отдел Управления Госавтоинспекции МВД по Удмуртии.
Пр предварительным данным, 26-летняя женщина за рулем Lada пошла на обгон и не справилась с управлением на трассе Каменное — река Иж — Можгинский тракт.
В итоге легковушка врезалась в фуру, которая ехала в попутном направлении. В результате аварии пострадали два человека, женщина-водитель и трехлетняя девочка, которая сидела в Lada. Проводится проверка.
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