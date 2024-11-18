Трехлетняя девочка пострадала в ДТП в Удмуртии

Под Ижевском произошло ДТП, в котором пострадал трехлетний ребенок. Об этом сообщил udm-info.ru со ссылкой на 1 отдел Управления Госавтоинспекции МВД по Удмуртии.

Пр предварительным данным, 26-летняя женщина за рулем Lada пошла на обгон и не справилась с управлением на трассе Каменное — река Иж — Можгинский тракт.

В итоге легковушка врезалась в фуру, которая ехала в попутном направлении. В результате аварии пострадали два человека, женщина-водитель и трехлетняя девочка, которая сидела в Lada. Проводится проверка.