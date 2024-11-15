Трехлетняя девочка попала под машину в Саратовской области

В Балакове трехлетняя девочка попала в больницу после того, как ее сбила машина. Об этом сообщил сайт saratov24.tv со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекцию Саратовской области.

ДТП произошло на улице проезд Энергетиков во дворе одного из домов. Водитель легковушки Ford не заметил трехлетнюю девочку и сбил ее.

Ребенка с различными травмами доставили в больницу, проводится проверка.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте