Трехлетняя девочка попала под машину в Саратовской области
В Балакове трехлетняя девочка попала в больницу после того, как ее сбила машина. Об этом сообщил сайт saratov24.tv со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекцию Саратовской области.
ДТП произошло на улице проезд Энергетиков во дворе одного из домов. Водитель легковушки Ford не заметил трехлетнюю девочку и сбил ее.
Ребенка с различными травмами доставили в больницу, проводится проверка.
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