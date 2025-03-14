Трехлетний ребенок пострадал при столкновении иномарок в Приморском крае

Женщина за рулем внедорожника спровоцировала ДТП в Находке. В результате столкновения пострадал трехлетний пассажир и его мама. Об этом сообщил сайт «Восток Медиа» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.
По предварительной информации полицейских, автомобилистка, управлявшая машиной Toyota Land Cruiser Prado, при развороте на Школьной улице не уступила дорогу и врезалась в Toyota Roomy.
Травмы различной степени тяжести получила женщина, находившаяся за рулем малолитражки, и ее маленький пассажир. Пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
Гимн Украины — о смерти. Симоньян удивил текст нацсимвола
В МИД России назвали будущий статус Украины
В Британии хирург удалил не те кости 91 пациенту
«Владимир Полуукраинский». В Госдуме назвали имя Зеленского для истории
Бортпроводники связали скотчем бойца, устроившего дебош на рейсе в Красноярск
Редкие азиатские львы съели в Индии трех человек
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте