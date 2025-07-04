Трехлетнего ребенка сбили в Приморском районе Петербурга

В Приморском районе Санкт-Петербурга произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок. Девочка трех лет внезапно выбежала на дорогу из-за припаркованных автомобилей, что стало возможным из-за недосмотра родителей, написал Piter.TV.
Происшествие случилось вечером на Арцеуловской аллее. Водитель автомобиля Changan, 30-летний житель Карелии, не смог избежать наезда на ребенка.
Пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение, где врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму и ушиб мозга. Состояние девочки оценивается как тяжелое. Специалисты продолжают выяснять все детали произошедшего.
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