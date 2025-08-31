Трехлапая собака провалилась в колодец с водой в Новой Москве

Собака провалилась в колодец с холодной водой на улице Логинова в Щербинке, когда находилась на прогулке. Об этом 360.ru рассказала хозяйка питомца.

«Мы переживали, так как люк был с водой, а у собаки только три лапы и боялись, что она утонет. Но, слава богу, все обошлось, ее вытащили», — отметила она.

Первым на помощь женщине пришел случайный прохожий. Он спустился в колодец и вытащил собаку. Потом приехали спасатели и закрыли канализационный люк.

Женщина планирует показать собаку ветеринару и, на всякий случай, сделать рентген. При первом осмотре у питомца повреждений не обнаружили, но из-за адреналина пес мог не почувствовать боль, добавила хозяйка.

Похожий случай произошел в столице на улице Новопеределкинской. Лабрадор упал в открытый люк водостока, спасатели достали его при помощи альпснаряжения.