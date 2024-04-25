Трехкомнатная квартира загорелась на улице Карпинского в Петербурге | 360°

25 апреля 2024, 14:00
Трехкомнатная квартира загорелась на улице Карпинского в Петербурге
В четверг, 25 апреля, на улице Карпинского в Петербурге загорелась трехкомнатная квартира. Об этом сообщил Piter.TV, ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС по региону.
Прибывшие на место ЧП пожарные увидели, что горит кухня площадью девять квадратных метров. Спасателям удалось ликвидировать огонь всего за 14 минут.
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В тушении участвовали 12 спасателей и три спецмашины. В пожаре никто не пострадал.
Санкт-Петербург
Пожары
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