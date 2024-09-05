Трехкомнатная квартира загорелась на набережной Обводного канала в Петербурге

В Адмиралтейском районе Петербурга спасатели потушили пожар, случившийся накануне в трехкомнатной квартире многоквартирного дома. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» .

Звонок на пульт дежурного поступил 4 сентября в дневное время суток из дома № 141, который находится на набережной Обводного канала. Прибывшие на место ЧП пожарные устранили возгорание всего за 12 минут.

Сообщается, что в квартире загорелась кухонная обстановка на площади один квадратный метр. В результате пожара никто не пострадал.